Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da, dağda hayvan otlatırken rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 3 kilometre yürüyüp, ulaşan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

ELAZIĞ'da, dağda hayvan otlatırken rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 3 kilometre yürüyüp, ulaşan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, dün Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. Dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan Sami Aydemir, 112'yi arayarak haber verdi. Araçla gidilemeyen bölgeye sağlık çalışanları, 3 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştı. Dağda yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydemir, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle alınıp, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 

 


Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Polisin ilk yardım müdahalesi hayat kurtardı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Alper Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Dağda rahatsızlandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:54:31. #1.16#

title