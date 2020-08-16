Son dakika! Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Gelen son dakika haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
16.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:29
Van'ın Gürpınar ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kırkgeçit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Dağda 25 keçi ile 1 kuzunun mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda keçiler mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - VAN
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA