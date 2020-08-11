Son dakika! Dağa kaçırılan çocuklarının bayramlık kıyafetiyle teselli buluyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Dağa kaçırılan çocuklarının bayramlık kıyafetiyle teselli buluyorlar

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde yaşayan Gökkuş ailesi, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen çocuklarının döneceği günü bekliyor.

Son dakika! Dağa kaçırılan çocuklarının bayramlık kıyafetiyle teselli buluyorlar
11.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:31

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde yaşayan Gökkuş ailesi, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen çocuklarının döneceği günü bekliyor.

Sekiz çocuklu Gökkuş ailesi, 2015 yılında 12 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları Okan Gökkuş'un, devletin şefkatli kollarına sığınmasını istiyor.

Anne Vecihe ve baba Ekrem Gökkuş, oğulları Okan'ın sattığı simitlerden kazandığı parayla Ramazan Bayramı'nda giymek için aldığı bayramlıklara sarılarak acılarını dindirmeye çalışıyor.

Teröristlerce dağa götürülen çocuklarının döneceği günü dört gözle bekleyen ve Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 4 ay boyunca "evlat nöbeti" tutan aile, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Hep onun hayaliyle yaşıyoruz"

Baba Gökkuş, oğlunun 12 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlundan 2015 yılından beri sadece geçen yıl bir kez haber aldıklarını belirten Gökkuş, şöyle konuştu:

"Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah çocuğumuzu götürenlere de aynı acıyı versin. 12 yaşında bir çocuğun kendisine faydası yoktur. El aleme nasıl faydası olacak? Çocuğumu kaçırıp dağa götürmüşler. Çocukları mağaraya götürüyorlar. Bunlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyorlar. Allah kabul etmesin. 5 yıldır çocuğumdan bir haber alamadım, hala da alamıyorum. Çocuğumdan haber almak istiyorum. Gecemiz gündüzümüz kalmadı. Hep onun hayaliyle yaşıyoruz. Keşke 20-50 oğlum olsaydı hepsini asker yapsaydım. Şimdi Kıbrıs'ta asker olan oğlumla gurur duyuyorum. Ne mutlu Türküm diyene."

Oğlu gittikten sonra şeker ve tansiyon hastalığına yakalanınca çalışacak gücünün de kalmadığını dile getiren Gökkuş, 4 ay Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katıldığını kaydetti.

"Bayram nasip olmadı"

Gökkuş, 2015'te Ramazan Bayramı'na 7 gün kala dağa götürülen oğlu Okan'ın simit satarak kendisine bayramlık aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çocuk seviliyordu. Cahil değildi. Bayramlığını kendi eliyle aldı. Pasta satarak bu giysileri aldı. Bayram nasip olmadı. Bu hala çocuk. Çocuğu kandırıp dağa götürenlerin Allah belasını versin. Nasıl kandırılmış bilmiyoruz. Hiçbir zaman onların yanında olmadık olamıyoruz. Bir çocuğumu da askere göndereceğim. Polis olmasını istiyorum. Devlete ve millete yarasın. İnsanın yanındayız. Müslümanız ve kelimeişehadeti getirmişiz. Diğer tarafta insanlık, Müslümanlık, vicdan ve merhamet yok. HDP diyor ki 'Demokratik partiyiz'. Bu demokratik parti nereden gelmiş. Çocuğum ölümü sağ mı, nerededir, ne yapıyor? Kahrolsun HDP. HDP olmazsa terör olmaz, terör olmazsa HDP olmaz. İkisi birbirine bağlıdır."

"Oğlum yolunu gözlüyoruz"

Gelip güvenlik güçlerine teslim olması için oğluna çağrıda bulunan Gökkuş, "Okan oğlum gel. Güvenlik güçlerimize, polislerimize ve askerlerimize teslim ol. Eve gel oğlum. Annen, kardeşlerin ve hepimiz seni çok özledik. Onlar, babanı ve kardeşlerini öldürürüz diye yalan atıyor. Onların dedikleri hep yalandır. Devlete sığın. Devlet sana bir şey yapmaz. Devlete teslim ol. Diyarbakır'da oturma eylemi başladığından beri belki 20 kişi geldi ve hiçbiri ceza almamış. Herkes anne ve babasının yanında oturuyor. Gelmeni çok istiyoruz. Oğlum yolunu gözlüyoruz. Senden bir haber alamamışız. Lütfen gel oğlum. Bu kadar bizi üzme. Bayrama bir hafta kala oğlum kıyafetini ve hazırlığını yaptı. Bırakmadılar çocuk evde bayramını yapsın." ifadelerini kullandı.

"Bu dertten dolayı hastalandık"

Oğlunun fotoğrafını öperek duygusal anlar yaşayan anne Gökkuş ise çocuğunun simit satmak için çarşıya gittiğini ve teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

"Oğlum simit satarak kendisine bayramlık ve ayakkabı aldı. Bırakmadılar bayramlıklarını giysin. Bırakmadılar bayramını yapsın." diyen anne Gökkuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisinden 5 yıldır haber alamıyoruz. Bu dertten dolayı hastalandık. Bir kardeşi asker. Babası şeker ve tansiyon hastalığına yakalandı. Şimdi de parmakları kesildi. Allah bu acıyı bize yaşatanlara aynı acıyı versin. Allah kabul etmesin. Allah ümmeti Muhammed'in evladını kurtarsın evladımı da. Oğlumun eli benim ve eşimin elinin içinde olsun. Allah bu acıyı yüreklerimizden çıkarsın. Hepimiz bu sıkıntıdan dolayı hastayız. Şuurumuz yerinde değil. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz ne getiriyoruz ne götürüyoruz bilmiyoruz. Allah oğlumun hakkını kaybettirmesin. Allah devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah devletimizi daha güçlü kılsın."

"Gel devletine teslim ol"

Oğlunun geri dönmesini isteyen anne Gökkuş, şunları kaydetti:

"Oğlumu istiyorum. Oğlum gelsin. Okan, nerede imkan ve fırsat bulursan gel. Onlara inanma. Seni güzelce kandırmışlar. Anne ve babanı öldürürüz diyerek yalan söylüyorlar. Devlet güçlüdür. Allah devletimize zeval vermesin. Ne zaman fırsat bulursan gel, devletine teslim ol. Devletten çekinme. Kardeşlerin hep seni sayıklıyor. Senin derdinden bayıldık. Gel oğlum seni kandırıyorlar. Bilerek yapıyorlar. Hala senin yatakların ve elbiselerinin içine kimseyi sokmadım. Kimseye elbiselerini giydirmedim. Evlat zordur. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Hiç korkma gel, devlete teslim ol. Devletimiz kuvvetlidir. Onlardan korkma gel."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Robinho Can Bartu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika! Dağa kaçırılan çocuklarının bayramlık kıyafetiyle teselli buluyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:34:39. #1.14#
title