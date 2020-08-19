Son dakika... D100'deki kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... D100'deki kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Gelen son dakika haberine göre Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsü yan yatarak park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin isimleri belli oldu.

Son dakika... D100'deki kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu
19.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:11

Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsü yan yatarak park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin isimleri belli oldu. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve yaralanan 24 yaşındaki Serkan Er ise korku dolu o anları anlattı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Sakarya-Kocaeli D100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen 54 BA 604 plakalı İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsünün lastiği patladı. Seyir halinde lastiği patlayan ve kontrolden çıkarak yan yatan minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisi ile minibüs içerisinde bulunan 1 kadın hayatını kaybederken, 1'i çocuk toplamda 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin isim bilgileri belli oldu. Kaza esnasında minibüste bulunan 47 yaşındaki Çiğdem Canbaz'ın camdan fırlayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yolculardan İ.B. (6), Z.B. (44), Serkan Er (24), T.D. (74), H.T. (58), E.D. (32), S.O. (51) ve A.D. (81) isimli toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza anını anlattı

Lastiği patlayarak kontrolden çıkan ve 3 aracı biçerek durabilen korkunç kaza anını ise yolcu minibüsü içerisinde bulunan 24 yaşındaki Serkan Er isimli yaralı yolcu anlattı. Er, "Ben aracın içerisindeydim, takla attı. Araçta sanırım 8-10 kişi vardı. Ben arka kısımda oturuyordum, arka teker patladı sesi de geldi zaten daha sonra biraz sürüklenerek takla atmaya başladık. Bende yaralandım" dedi.

ARACIN KONTROLDEN ÇIKTIĞI AN KAMERADA

Lastiği patlayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın devrildiği an ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi ve daha sonrasında iş yerinde bulunan vatandaşların kazayı görerek yardıma koştuğu anlar yer aldı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Güncel
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Türkiye'ye gök taşı düştü iddiasına uzman isim son noktayı koydu
Türkiye'ye gök taşı düştü iddiasına uzman isim son noktayı koydu
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Aamir Khan Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Süleyman Seba Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Çocuk Silah Karar Rusya
Şu an buradasınız: Son dakika... D100'deki kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 18:18:21. #1.14#
title