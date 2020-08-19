Son Dakika: D100'de lastiği patlayan yolcu minibüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi... D100'de lastiği patlayan yolcu minibüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Park halindeki 3 araca çarpan yolcu minibüsündeki yolcu hayatını kaybetti Yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak yan yattığı an kamerada Sakarya D-100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün...
D100'de lastiği patlayan yolcu minibüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Park halindeki 3 araca çarpan yolcu minibüsündeki yolcu hayatını kaybetti
Yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak yan yattığı an kamerada
SAKARYA - Sakarya D-100 karayolunda lastiği patlayan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan şehirlerarası yolcu taşımacılığı minibüsü, oto lastik dükkan önünde park halinde bulunan 3 araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk olmak üzere toplamda 8 kişinin de yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Sakarya-Kocaeli D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan İzmit-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan 54 BA 604 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yan yatan araç, D-100 karayolu kenarında bulunan oto lastik dükkanı önünde park halinde bulunan 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı toplam 3 araca çarparak durabildi.
Meydana gelen kaza esnasında yolcu minibüsünde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolculardan ise 1'i çocuk olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaynak: İHA