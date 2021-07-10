D-100 karayolunda bir araçta çıkan yangın söndürüldü
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D-100 karayolunda bir araçta çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda seyreden bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda seyreden bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan Levent D. hakimiyetindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin D-100 karayolundaki trafiği kesmesi nedeniyle yoğunluk yaşanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

D-100 karayolunda bir araçta çıkan yangın söndürüldü
D-100 karayolunda bir araçta çıkan yangın söndürüldü
D-100 karayolunda bir araçta çıkan yangın söndürüldü
D-100 karayolunda bir araçta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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