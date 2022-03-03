Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

D-100 Karayolu Merter Mevkii'nde makas atarak ilerleyen bir kamyonet sürücüsü hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Edirne istikameti Merter mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü tehlikeli hareketlerle ilerleyince diğer sürücü ve yolcuların dikkatini çekti. Dün gece yaşanan olayda hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak yoluna devam eden sürücü arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına kayda aldı. Görüntülerde hızla ilerleyen kamyonetin makas atarak ilerlediği görülüyor.