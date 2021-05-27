Son dakika... Cüzdanını kaybeden kadının pazar alışverişini polis memurları yaptı
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Son dakika... Cüzdanını kaybeden kadının pazar alışverişini polis memurları yaptı

Son dakika... Cüzdanını kaybeden kadının pazar alışverişini polis memurları yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre NEVŞEHİR'de, pazar yerinde alışveriş yapmak istediği sırada cüzdanını kaybeden H.T. isimli kadının alışveriş giderlerini polis memurları karşıladı.

NEVŞEHİR'de, pazar yerinde alışveriş yapmak istediği sırada cüzdanını kaybeden H.T. isimli kadının alışveriş giderlerini polis memurları karşıladı.

Alışveriş için Nevşehir Pazar yerine gelen H.T. isimli kadın, çantasındaki cüzdanını kaybetti. Parasız kalan H.T., pazar yerindeki zabıta noktasına başvurarak, durumu bildirdi. Zabıta ekiplerinin anonsuna rağmen cüzdan bulunamadı. Bu sırada pazar yerinde koronavirüs denetimlerinde bulunan 3 polis memuru, durumu öğrendi. İhtiyaç sahibi olduğunu öğrendikleri kadın için aralarında 250 TL toplayan polis, parayı H.T.'ye verdi. Alışverişini yapan H.T. ise evine döndü.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN POLİS MEMURLARINA TEBRİK

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, duyarlı davranışlarından dolayı polis memurlarını makamına davet etti. Artunay, polis memurlarını tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.


Son dakika... Cüzdanını kaybeden kadının pazar alışverişini polis memurları yaptı
Son dakika... Cüzdanını kaybeden kadının pazar alışverişini polis memurları yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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