Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti
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Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti

Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik kontağından çıkan yangın gece saatlerinde başladı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında evin tamamı kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti
Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti
Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti
Son dakika... Çüngüş'te çıkan yangın evi kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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