Son dakika! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapılmıştı, o tarihi eserler sergilendi
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Son dakika! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapılmıştı, o tarihi eserler sergilendi

Son dakika haberine göre İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

Son dakika! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapılmıştı, o tarihi eserler sergilendi
14.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:54

İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Zanlıların, çalınmasın diye eserleri evlerinin bahçesine gömdüğü bildirildi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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