Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, ABD'nin PKK Kararına İlk Tepki: Bununla Kandıramazlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör örgütü PKK'nın 3 üst düzey yöneticisinin başlarına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "'YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 3 TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN BAŞINA ÖDÜL KOYDU

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lı için 'adalet için ödül' programı kapsamında, kendilerinin yer bilgilerini paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. ABD'nin 3 PKK yöneticisinin başına ödül koymasını yeterliAçıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ: BUNLARLA KANDIRAMAZLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, ABD'nin 3 PKK yöneticisinin başına ödül koymasına ilişkin, "'YPG'yi PYD'yi PKK'dan ayrı tutuyoruz' diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır." dedi.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararını da değerlendirdi. Yaptırım kararının siyasi olduğuna vurgu yapan Kalın, "ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz." diye konuştu.