Son dakika: Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye yapacağı ziyaret boyunca yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi. Kararda, "19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci