Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldıran İsrail'i kınadı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı