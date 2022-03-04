Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüşmesinde Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüşmesinde Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüşmesinde Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel