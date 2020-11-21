Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı

21.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:34
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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