Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı
21.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:34
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan