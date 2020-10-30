Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş...
30.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:46
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı