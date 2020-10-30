Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.