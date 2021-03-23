Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü

23.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:41
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Eroğlu'nun Satterfield ile TBMM'de yaptığı görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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