'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
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'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı

'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen sergi, İstanbul'da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen sergi, İstanbul'da açıldı. Sirkeci Garı'ndaki sergide terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik saldırıları tüm detayları ile anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına "Şehit Diplomatlar Sergisi" düzenledi. İstanbul'da ve Los Angeles'ta eş zamanlı düzenlenen sergi, kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. İstanbul Sirkeci Garı'ndaki sergide, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin suikastleri sonucu şehit düşen Türk diplomatların hikayeleri tüm detaylarıyla anlatılıyor. Şehit edilen diplomatların fotoğrafları, yapay zeka teknolojileriyle görüntü kalitesi arttırılarak hikayeleri ve özel görselleriyle birlikte sergide yerini alıyor. Ayrıca Ermeni teröristler tarafında gerçekleştirilen saldırıların ve suikastların ülke ve şehirleri gösteren grafikleri de panolarda gösteriliyor.

1973-1984 yılları arasında ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin yaptığı saldırıda, 31'i diplomat ve onların aileleri olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olmuş; 77 kişi can kaybı yaşanmış ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Sözde 'Ermeni Soykırımı'nın yapıldığı tarih olarak gösterilen 24 Nisan 1915'teki olayların da aydınlığa kavuşulduğu 'Şehit Diplomatlar Sergisi'ni, 24 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Tren Garı'nda; 26 Nisan'a kadar da Los Angeles'ta ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı
'Şehit Diplomatlar Sergisi' Sirkeci Garı'nda açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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