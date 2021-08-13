Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sınır güvenliğinin hayati bir mesele olduğunu söyledi Açıklaması
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Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sınır güvenliğinin hayati bir mesele olduğunu söyledi Açıklaması

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sınır güvenliğinin hayati bir mesele olduğunu söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Anadolu Ajansının "Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor" başlıklı haberine ve haber fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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