Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa'daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa'daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanının kararını değerlendirdi. Fahrettin Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan