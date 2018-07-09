Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Geçiş Töreni Tamamlandı, İşte Başkan Erdoğan'ın İlk Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'ye süvari birliği eşliğinde girdi.

Kürsüye çıkan Erdoğan davetlilere teşekkür ederek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"RABBİME SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

24 Haziran'da oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle şahsımı bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada bizzat bulunarak ya da ekranlardan bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum. Adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum. Sonsuz şükürler olsun. Rabbim göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün Rammibize ve onun yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyorum. Ya Ram bizi kibirden, haksızlıktan, adaletsizlikten ve zulümden beri eyle. Allah'ım bizi, ailemizi, tüm yol arkadaşlarımızı tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin.

Rabbim tüm hizmetlerimizde işimizi kolaylaştırsın.

"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep millete hizmet için yaptık. Efendiliğe değil. Millete hizmet etmeye geldik. Hamdomlsun, milletimiz bizi yolda koymadı. 24 Haziran'da bir kez daha bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

"BUGÜN BURADA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Biz de Türkiye olarak, Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğiz.

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR SİSTEMİN DEĞİŞİMİNİ ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR"

Ülkemizi 3,5 kat büyütürken yaşadığımız sıkıntılar sistemin değişimini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye kritik bir yol ayrımında milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Her mücadelede yanımızda olan 15 Temmuz Darbe Girişiminde istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi reforma destek veren milletime teşekkür ediyorum.

"GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ MECLİS VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Bugün burada 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyorum. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı kullanarak güçlü devlet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye için yola çıkıyoruz.

"MİLLETİMİZ 24 HAZİRAN'DA GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"

Milletimiz 24 Haziran'da bir kez daha görevini yerine getirdi. Medeniyetimizin inşası ve ihyası için bize düşen çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha hızlı yürüme vaktirdir. Bugün bismillah diyerek adımını attığımız imtihanın hedefi 2023'e ulaşmak olacaktır.

"TÜRKİYE HER ALANDA DAHA İLERİYE GİDECEKTİR"

Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına; adalet ve işbirliğine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Türkiye her alanda daha ileriye gidecektir. Elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla paylaşamaya devam edecektir.

"KILAVUZUM YİNE DEMOKRASİ, MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK"

Bu gece kabinemizi açıklayarak, icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a, sonra KKTC'ye ardından da NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz. Cuma günü Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte atacağız. İskeleletini oluşturup, çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi geliştirerek ileriye taşıyacağız. Kılavuzum yine demokrasi, milli iradenin üstünlüğü olacak. Hak ve özgürlükler, köken, inanç, meşrep, bölge farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. İnsanlarımızın ötekileştirildiği dönemler bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.

"HER ALANDA BÜYÜK HAMLELER YAPACAĞIZ"

Her alanda büyük hamleler yapacağız. Türkiye'yi büyütemenin çabası içinde olacağız. Yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"TÜM MİSAFİRLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanlığı görevine başlama törenimize iştirakiniz için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere, yurt dışından gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.

TREN KAZASI NEDENİYLE TÖRENDEKİ KUTLAMA BÖLÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Tabi bu kazada ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.