Erdoğan Görüşmesi Sonrası Arınç'tan İlk Yorum: AK Parti'ye Zarar Verecek Girişimlerde Olamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Bülent Arınç, "Ben Ak Partiliyim. Ak Parti'ye zarar verecek girişimlerde olamam" diye konuştu.

"GÜZEL VE OLUMLU BİR GÖRÜŞME" OLARAK NİTELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arınç, "Aktif siyaseti bıraktım, güzel ve olumlu bir görüşme oldu." açıklamasında bulundu.

"ABDULLAH GÜL SORUSUNA" CEVAP VERDİ

"Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı görüşüldü mü" sorusu üzerine Arınç "Her konuyu görüştük, açıklama yapma yetkisine sahip değilim." dedi.

PROGRAMDA YOKTU

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti: Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.



