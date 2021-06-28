Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yeni Özbekistan açılımı ve reform sürecini çok yakinen takip ediyoruz"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yeni Özbekistan açılımı ve reform sürecini çok yakinen takip ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov, Taşkent'te Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'nın ardından ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov, Taşkent'te Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'nın ardından ortak açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yeni Özbekistan açılımı ve reform sürecini çok yakinen takip ediyoruz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yeni Özbekistan açılımı ve reform sürecini çok yakinen takip ediyoruz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yeni Özbekistan açılımı ve reform sürecini çok yakinen takip ediyoruz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Yeni Özbekistan açılımı ve reform sürecini çok yakinen takip ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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