Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz