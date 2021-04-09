Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:20:44. #1.16#
title