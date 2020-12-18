Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551...
18.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:40
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman