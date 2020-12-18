Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551...

18.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:40
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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