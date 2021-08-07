Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'de, Olimpiyat Oyunları tarihinde boks dalında kazandıkları madalyalarla bizlere ilkleri yaşatan, ülkemizi gururlandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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