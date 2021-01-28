Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

28.01.2021 01:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:19
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübünü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Süper Kupa final maçını kazanarak, kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kutlama mesajında Trabzonsporlu futbolcuların kupa ile verdikleri pozu da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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