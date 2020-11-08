Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."
08.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:06
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun