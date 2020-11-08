Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir.