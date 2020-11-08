Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."

08.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:06
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir.

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Bugün daha dayanışma içindeyiz'
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Bugün daha dayanışma içindeyiz"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Hande Ataizi Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 13:06:32. #1.14#
title