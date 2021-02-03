Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

03.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:28
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriye'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde terör saldırısı sonucu ağır yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde terör saldırısı sonucu ağır yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Suriye'nin İdlib kentinde hain terör örgütünün saldırısında ağır yaralanarak şehit olan Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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