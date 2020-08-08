Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (5) Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik." Kaynak: AA