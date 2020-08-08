Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (5)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi.
08.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik."
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Kaynak: AA