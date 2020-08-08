Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk."
08.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk."
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Kaynak: AA