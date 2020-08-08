Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada... Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk." Kaynak: AA