Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var....

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık.