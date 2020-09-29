Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var....
29.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:28
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap