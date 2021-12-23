Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüse yakalandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıktı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.