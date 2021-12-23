Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüse yakalandı - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüse yakalandı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıktı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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