Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüse yakalandı
Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıktı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.