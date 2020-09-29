Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira...
29.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:11
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut