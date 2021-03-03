Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

03.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:49

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması

İkilinin poz vermesi

İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile baş başa görüştü.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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