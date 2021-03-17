Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü

17.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:03

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüşmesi Görüşmeye katılan heyet üyeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüşmesi

Görüşmeye katılan heyet üyeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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