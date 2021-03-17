Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü
17.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:03
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüşmesi Görüşmeye katılan heyet üyeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüşmesi
Görüşmeye katılan heyet üyeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut