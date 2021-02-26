Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koyuncu'yu kabul etti
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koyuncu'yu kabul etti

26.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:09
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koyuncu'yu kabul etti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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