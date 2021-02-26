Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koyuncu'yu kabul etti
26.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:09
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık