Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir."
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir."

10.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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