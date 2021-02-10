Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir."
10.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:10
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin