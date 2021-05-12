Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hemşireler Günü'nü kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile özveri ile vazife yapan; sevgisi, şefkati ve sabrı ile her gün şifa arayan hayatlara dokunan hemşirelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler