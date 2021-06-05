Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik çıkışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kent parka gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gençler ile çay içip sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın istişare toplantısına katılması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...