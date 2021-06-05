Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik çıkışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kent parka gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gençler ile çay içip sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın istişare toplantısına katılması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik çıkışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kent parka gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gençler ile çay içip sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın istişare toplantısına katılması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ta gençlerin çay daveti üzerine çay içip sohbet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut