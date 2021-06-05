Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik çıkışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kent parka gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gençler ile çay içip sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın istişare toplantısına katılması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın valilik çıkışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kent parka gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gençler ile çay içip sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın istişare toplantısına katılması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ta gençlerin çay daveti üzerine çay içip sohbet etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ergin Ataman Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile çay içip sohbet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 20:42:25. #1.16#

title