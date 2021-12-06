Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi için politika tedbirlerimizi oluşturuyor ve uyguluyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi için politika tedbirlerimizi oluşturuyor ve uyguluyoruz. İşçimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz, sağlık personelimiz, öğretmenimiz, güvenlik güçlerimiz, esnafımız ve çiftçimiz dahil milletimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve enflasyonda kalıcı düşüşü temin edecek tüm politika tedbirlerini kararlılıkla uygulayacağız." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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