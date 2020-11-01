Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

01.11.2020 03:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 03:35

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 72 saatin kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek,"72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 72 saatin kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek,"72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bayraklı ilçesinde Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceleyen Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

AFAD'ın ve İzmir Valiliğinin koordinasyonunda çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne işaret eden Oktay, "Ailelerimizle görüştük, hepsi son derece metanetli. Arzumuz güzel haberleri alalım, sağ kurtarabilelim. Tüm çalışmalarımız buna yönelik. Onun için de ekiplerimiz son derece titiz çalışıyor. Son ana kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

Oktay, şu ana kadar 39 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Son kişi de kedisiyle çıkarıldı. Kendisi vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Kedisini kucaklayarak... Kedi sağ çıkarıldı, bakımı yapılıyor. Canlı olan ne varsa bizim için son derece önemli. " ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar son derece titiz ve hızlı gidiyor"

Emrah Sitesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin ise Oktay, şunları kaydetti:

"Şu anda net sayıları vermek istemiyoruz. Elimizde bütün çalışmalarımız var. Kaç kişi olabileceği tahminimiz var ama yine de net sayıları vermek istemiyoruz. Sebebi, aileleri sıkıntıya sokmayalım. Belki telefonu yanında olmayabilir. Net sayı paylaşmak aileler açısından sağlıklı değil ama çalışmalarımız iyi gidiyor. Son derece titiz ve hızlı gidiyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Çünkü 72 saat bizim için son derece önemli. 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Emrah Sitesi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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