Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı

15.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:51
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:52:32. #1.14#
title