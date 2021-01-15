Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı
15.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:51
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 37'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler