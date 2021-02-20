Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğmuş, iyi ki bu milletin evladı olmuşun. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir