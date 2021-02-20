Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı

20.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:38
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğmuş, iyi ki bu milletin evladı olmuşun. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 21:39:24. #1.14#
title