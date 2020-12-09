Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması

09.12.2020 01:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçında yaşananlara ilişkin, "Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçında yaşananlara ilişkin, "Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur!" paylaşımında bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından İngilizce "Irkçılığa hayır" ve Türkçe "Irkçılığa dur de" etiketleriyle tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından yayımladığı tepki mesajını da paylaşan Oktay, şunları kaydetti:

"Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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