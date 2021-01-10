Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması

10.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:07
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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