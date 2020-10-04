Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki Açıklaması
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki Açıklaması

04.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:39
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki Açıklaması

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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