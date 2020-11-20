Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajı

20.11.2020 01:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:39
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

89 yaşındaki İhsan Kadaifci, tedavisinin sürdüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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