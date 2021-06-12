Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz.