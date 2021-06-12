Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz. İnsanlık düşmanı terör örgütünün Suriye kolunun alçakça saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması - Haberler
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