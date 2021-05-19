Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz. Ülkesine ve geleceğine sahip çıkan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu topraklar uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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